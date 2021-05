Senza Champions League sfuma il grande progetto Napoli: addio anche ad Allegri (Di lunedì 24 maggio 2021) Senza qualificazione in UEFA Champions League, sarà sicuramente un Napoli rimaneggiato, anche (e soprattutto) nelle intenzioni; Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, aveva convinto Massimiliano Allegri e c’era già un abbozzo di accordo. Senza la qualificazione nell’Europa che conta, il tecnico ex Juventus non è più un obiettivo fattibile e lo stesso ADL deve ingoiare amaro, nel giorno del suo compleanno, perché il progetto che aveva in mente non è più realizzabile. Il no di Allegri, ora, sembra essere più scontato che mai. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 24 maggio 2021)qualificazione in UEFA, sarà sicuramente unrimaneggiato,(e soprattutto) nelle intenzioni; Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, aveva convinto Massimilianoe c’era già un abbozzo di accordo.la qualificazione nell’Europa che conta, il tecnico ex Juventus non è più un obiettivo fattibile e lo stesso ADL deve ingoiare amaro, nel giorno del suo compleanno, perché ilche aveva in mente non è più realizzabile. Il no di, ora, sembra essere più scontato che mai.

