"Sei seduta qui perché sappiamo di chi sei la moglie". Facci travolge la Catizone, gelo da Giletti | Video (Di lunedì 24 maggio 2021) A Non è l'Arena su La7 si parte dal caso di Ciro Grillo, si parla di giovani e abusi sessuali e si arriva allo scontro personale. Durissimo confronto tra Filippo Facci, in collegamento, e l'avvocato Andrea Catizone, in studio. "Le regole, la giurisprudenza, quello che è violenza o no lo stabilisce la codificazione che Facciamo noi e che i giovani devono imparare. Dopodiché si chiamerà violenza da un certo momento in poi", spiega Facci. Ma la Catizone lo interrompe ripetutamente: "Secondo lei ognuno si deve costruire un'idea di fine a che punto è la violenza? Il rispetto altrui non ha nessun valore?". "Io non so neanche chi sta parlando", replica Facci. "L'avvocato esperto di diritto di famiglia", puntualizza Massimo Giletti. "L'avvocato, sì...". E la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) A Non è l'Arena su La7 si parte dal caso di Ciro Grillo, si parla di giovani e abusi sessuali e si arriva allo scontro personale. Durissimo confronto tra Filippo, in collegamento, e l'avvocato Andrea, in studio. "Le regole, la giurisprudenza, quello che è violenza o no lo stabilisce la codificazione cheamo noi e che i giovani devono imparare. Dopodiché si chiamerà violenza da un certo momento in poi", spiega. Ma lalo interrompe ripetutamente: "Secondo lei ognuno si deve costruire un'idea di fine a che punto è la violenza? Il rispetto altrui non ha nessun valore?". "Io non so neanche chi sta parlando", replica. "L'avvocato esperto di diritto di famiglia", puntualizza Massimo. "L'avvocato, sì...". E la ...

Ultime Notizie dalla rete : Sei seduta Arredare una saletta home cinema: 10 gadget da non perdere Fodere per cuscini Hodeacc Sei fodere per cuscini (45x45cm) in cotone - lino con cerniera ... Lo schienale comodo e spesso consente di sedersi e sdraiarsi, mentre la spessa seduta imbottita offre ...

Giornata della Legalità, la mafia si combatte a partire dalla scuola ... 'Sei davvero raffreddata, avrai anche la febbre! Quando arrivano i genitori, vai a casa!" " ho ... mentre ritornava a casa dopo una seduta del consiglio comunale. Durante il suo mandato, al fine di ...

Borsa Italiana, con il D-Day in arrivo sei miliardi di cedole - FocusRisparmio FocusRisparmio "Fibromialgia, aiuti concreti contro la malattia invisibile" Un impegno concreto per aiutare chi soffre di fibromialgia. È stata approvata all’unanimità nella seduta del consiglio comunale di giovedì scorso la mozione presentata da Andrea Picchielli (in foto), ...

