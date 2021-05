Se gli account dei diplomatici cinesi sono “dopati” coi bot (Di lunedì 24 maggio 2021) Nel suo discorso del 2013, poco dopo aver preso il potere, il presidente cinese Xi Jinping ha definito internet il principale “campo di battaglia” per l’opinione pubblica. Dall’inizio della sua presidenza il Partito-stato ha consolidato la sua presa sui media locali, social inclusi, raggruppandoli sotto l’egida un’organizzazione-ombrello nota come il Dipartimento centrale di propaganda. Chiaramente l’approccio non sortisce alcun effetto all’infuori della Muraglia, dove media e social rispondono a logiche democratiche e liberali. Perciò esportare la propria influenza all’estero il governo cinese deve ricorrere a qualche trucchetto. Negli ultimi due anni circa tre quarti dei 270 ambasciatori e diplomatici cinesi, dislocati in 126 Paesi, sono sbarcati su Twitter e Facebook. Entrambi i social sono banditi in Cina; gli ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 maggio 2021) Nel suo discorso del 2013, poco dopo aver preso il potere, il presidente cinese Xi Jinping ha definito internet il principale “campo di battaglia” per l’opinione pubblica. Dall’inizio della sua presidenza il Partito-stato ha consolidato la sua presa sui media locali, social inclusi, raggruppandoli sotto l’egida un’organizzazione-ombrello nota come il Dipartimento centrale di propaganda. Chiaramente l’approccio non sortisce alcun effetto all’infuori della Muraglia, dove media e social rispondono a logiche democratiche e liberali. Perciò esportare la propria influenza all’estero il governo cinese deve ricorrere a qualche trucchetto. Negli ultimi due anni circa tre quarti dei 270 ambasciatori e, dislocati in 126 Paesi,sbarcati su Twitter e Facebook. Entrambi i socialbanditi in Cina; gli ...

Advertising

i_esaurita : Gli account Twitter: Tommaso è il male del mondo. Gli altri sono angeli scesi dal paradiso perfetti che non sbaglia… - laRoyalBlood_ : Pure gli account esteri - i_esaurita : E pensare che sono una fan di aka lo amo ma quando si sbaglia bisogna farglielo capire per comprendere l’errore. (N… - mariacarla1963 : RT @PiazzaaItalia: Sono tollerante di natura, non discuto gli orientamenti sessuali delle persone, ma la pedofilia NON può essere assolutam… - i_esaurita : Ma se ciò lo avesse detto qualcun altro, gli stessi account che lo stanno giustificando cosa avrebbero fatto? Spoi… -