Scuola estiva docenti Dante per la scuola. Percorsi di innovazione didattica: 90 posti gratuiti, domande entro 6 giugno (Di lunedì 24 maggio 2021) La scuola estiva si svolgerà nelle tre città Napoli, Siena e Verona e in tre periodi dell'estate 2021. Alla scuola estiva sarà possibile accedere tramite bando. Il numero dei posti gratuiti previsti per la scuola estiva è di 90 posti su base nazionale, ripartiti in 30 posti per ciascuna delle tre sedi. La scuola estiva ha una durata di 25 ore pari a 1 CFU per ciascuna delle tre sedi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 24 maggio 2021) Lasi svolgerà nelle tre città Napoli, Siena e Verona e in tre periodi dell'estate 2021. Allasarà possibile accedere tramite bando. Il numero deiprevisti per laè di 90su base nazionale, ripartiti in 30per ciascuna delle tre sedi. Laha una durata di 25 ore pari a 1 CFU per ciascuna delle tre sedi L'articolo .

