Ryanair, super multa dell'antitrust per mancato rimborso dei biglietti (Di lunedì 24 maggio 2021) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4,2 milioni di euro a Ryanair per pratiche commerciali scorrette. l'antitrust ha stabilito che la società, venute meno le ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 maggio 2021) L'Autorità Garantea Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4,2 milioni di euro aper pratiche commerciali scorrette. l'ha stabilito che la società, venute meno le ...

Advertising

leggoit : Ryanair, super multa dall'antitrust per mancato rimborso dei biglietti - CasaSpineto : RT @TurismoItaliaNw: LOW COST | La compagnia Ryanair lancia una super offerta flash: voli a partire da 5 euro per viaggiare a giugno Leggi… - serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: LOW COST | La compagnia Ryanair lancia una super offerta flash: voli a partire da 5 euro per viaggiare a giugno Leggi… - ABenedetti32 : RT @TurismoItaliaNw: LOW COST | La compagnia Ryanair lancia una super offerta flash: voli a partire da 5 euro per viaggiare a giugno Leggi… - Botti801 : RT @TurismoItaliaNw: LOW COST | La compagnia Ryanair lancia una super offerta flash: voli a partire da 5 euro per viaggiare a giugno Leggi… -