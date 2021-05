“Ryanair non ha rimborsato il costo dei biglietti per i voli cancellati”: 4,2 milioni di euro di multa dall’Antitrust (Di lunedì 24 maggio 2021) Sanzionata per non avere rimborsato ai consumatori il costo dei biglietti per i voli cancellati dopo il 3 giugno 2020, una volta venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all’emergenza per Covid-19. L’Antitrust ha così multato Ryanair, che dovrà pagare 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. Nei giorni scorsi l’Autorità garante per la concorrenza per gli stessi motivi aveva sanzionato anche easyJet per 2,8 milioni di euro e Volotea per 1,4 milioni di euro. Secondo l’Autorità, le tre compagnie hanno tenuto una condotta gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale quando – terminate le limitazioni agli spostamenti – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Sanzionata per non avereai consumatori ildeiper idopo il 3 giugno 2020, una volta venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all’emergenza per Covid-19. L’Antitrust ha cosìto, che dovrà pagare 4,2diper pratiche commerciali scorrette. Nei giorni scorsi l’Autorità garante per la concorrenza per gli stessi motivi aveva sanzionato anche easyJet per 2,8die Volotea per 1,4di. Secondo l’Autorità, le tre compagnie hanno tenuto una condotta gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale quando – terminate le limitazioni agli spostamenti – ...

