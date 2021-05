Ryanair | maxi multa dall’Antitrust | 4 | 2 milioni | il motivo

(Di lunedì 24 maggio 2021)da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per alcune compagnie aeree a basso costo tra cui. Ecco i motivi della sanzione Il settore del turismo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Rimborsi dei voli ed emergenza Covid, multa da 4,2 milioni a Ryanair. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la compagnia low cost per pratiche commerciali scorrette. La società, venute meno le limitazioni agli spostamenti, legate all'emergenza Covid. L'Antitrust decide di multare Ryanair per pratiche commerciali scorrette. Infatti la compagnia aerea irlandese non avrebbe pagato il rimborso dei voli. Multa da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per alcune compagnie aeree a basso costo tra cui Ryanair. Ecco i motivi della sanzione ...