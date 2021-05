Roberta Di Padua sfogo social | “State superando il limite | adesso sono ca**i amari” VIDEO

(Di lunedì 24 maggio 2021) In queste oreDiha dato luogo ad un pesantesu Instagram. Dopo quanto accaduto a Uomini e Donne, la dama è finita al centro di un polverone mediatico non indifferente. Diverse persone hanno creduto alla versione dei fatti di Riccardo, pertanto, ritengono che la dama abbia preso in giro il programma L'articolo proviene da KontroKultura.

A 'Uomini e Donne', in questo periodo stiamo assistendo alla crisi tra Riccardo Guarnieri eDi. La situazione è degenerata e ha portato Riccardo a vuotare il sacco e confessare che in realtà lui e la Dihanno finto la crisi solo per restare nel programma e far crescere i ...A "Uomini e donne" è naufragata la coppia formata daDie Riccardo Guarnieri.dinon ha più sentito Riccardo Guarnieri e crede che abbia qualcosa da risolvere con la sua ex Ida Platano: "E' fissato con lei " ha svelato " ...L'ex dama si lascia andare a una nuova provocazione sui social e il suo sembra un chiaro riferimento ad alcune colleghe del Trono Over ...Uomini e Donne, Armando Incarnato è al centro di una nuova polemica. Il cavaliere è stato attaccato da una ex fiamma: ecco le sue parole.