Riaprono le palestre, le regole da rispettare (Di lunedì 24 maggio 2021) Oggi, lunedì 24 maggio Riaprono le palestre secondo il timing stabilito dal governo nel nuovo decreto Covid con il quale sono state introdotte misure che puntano a un ritorno graduale alla normalità. Bisognerà invece aspettare ancora qualche giorno per le piscine al chiuso che ripartiranno il 1 luglio. – È fatto obbligo ai gestori di predisporre e rendere visibile all'entrata della struttura un apposito un cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all'interno dei vari ambienti (come sale e spogliatoi). – E' obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori, soci, addetti, accompagnatori al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C; è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso ...

Unomattina : Oggi riaprono le palestre, vediamo come si sono organizzate con il servizio di @AntinoroClaudia. Segui la diretta d… - ciropellegrino : Finalmente riaprono le palestre, non ce la facevo più. Dico per voi, non ce la facevo più a sentirvi lamentare. - BellelliAlberto : ? RIAPERTURE: DAL 24 RIAPRONO LE PALESTRE Nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee guida approvate… - fisco24_info : Riaprono le palestre, le regole da rispettare: Dalla distanza da tenere agli spogliatoi, ecco le linee guida… - TheAttitudeMag : RT @Adnkronos: Riaprono le #palestre, ecco #regole e linee guida. -