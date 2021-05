Riapertura Palestre | le regole da seguire | mascherina | distanze e spogliatoi | ecco come comportarsi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo mesi con le saracinesche abbassate e milioni di italiani sul lastrico, oggi finalmente l’Italia – tutta tinta di giallo – riparte. Sì, perché nonostante alcune attività siano aperte ormai da settimane, altre stavano aspettando il via libera da parte dell’esecutivo, che ha messo a punto una roap map. E proprio oggi, dopo diverso tempo in attesa di certezze e risposte, lepossono riaprire e i cittadini tornare ad allenarsi in sicurezza. Unaanticipata rispetto a quanto era stato deciso con il Decreto del 26 aprile scorso, che aveva ipotizzato una ripresa solo a partire dal 1 giugno. Con una settimana di anticipo, invece, lepossono ritornare ad accogliere gli iscritti, che non aspettavano altro che allenarsi in sala pesi. A patto che tutto avvenga in sicurezza, nel rispetto dei protocolli, per non ...