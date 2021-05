Repubblica – Incognita Napoli, bisogna ripatire ma da chi? (Di lunedì 24 maggio 2021) Il Napoli in questo momento è una Incognita. Aurelio De Laurentiis deve dare una risposta immediata alla piazza, anche perché già la stagione è stata fallimentare. La mancata qualificazione alla Champions League è come un cazzotto in faccio di Primo Carnera, difficilissimo da incassare per chiunque. Si, perché non vincere col Verona già salvo e dopo che sei andato in vantaggio è un suicidio sportivo a tutti gli effetti. La società, però, non può permettersi momenti di flessione e deve già programmare il futuro; un futuro che deve essere degno di una piazza che ha spinto i propri calciatori anche senza poter entrare all’interno dello stadio. Napoli: Incognita allenatore Repubblica scrive che De Laurentiis si è perso a seguire le tracce di Gattuso: “Il calcio ricomincia oggi per lui, ma ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 24 maggio 2021) Ilin questo momento è una. Aurelio De Laurentiis deve dare una risposta immediata alla piazza, anche perché già la stagione è stata fallimentare. La mancata qualificazione alla Champions League è come un cazzotto in faccio di Primo Carnera, difficilissimo da incassare perunque. Si, perché non vincere col Verona già salvo e dopo che sei andato in vantaggio è un suicidio sportivo a tutti gli effetti. La società, però, non può permettersi momenti di flessione e deve già programmare il futuro; un futuro che deve essere degno di una piazza che ha spinto i propri calciatori anche senza poter entrare all’interno dello stadio.allenatorescrive che De Laurentiis si è perso a seguire le tracce di Gattuso: “Il calcio ricomincia oggi per lui, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Incognita Chiambretti: 'Ibra è una benedizione. Mourinho? Non vedo l'ora' ... ma il campionato che si chiude domani, con l'incognita Champions ancora aperta, dà l'ennesimo assist a Piero Chiambretti, 64 anni, per l'ultima puntata di Tiki Taka - La Repubblica nel pallone, ...

Montefiascone: Wiplanet: sabato e domenica il via a Paternò Il Paternò è una vera incognita; ha riconfermato in blocco tutto il team 2020, sotto la guida del ... ricevitore olandese con esperienza a Pianoro, l'anno scorso bloccato in Repubblica Dominicana, e ...

Tra Israele e Hamas regge la tregua. Incognite sul futuro la Repubblica Ferrari se la gioca con Red Bull, incognita Mercedes Insomma, la lotta per la prima fila sembra questa, tra le due Ferrari e la Red Bull Red Bull torna sui suoi passi e rimette la vettura in pista con un assetto simile alla prima sessione di libere. Gli ...

Chiambretti: "Ibra è una benedizione. Mourinho? Non vedo l’ora" Il conduttore di Tiki Taka: "Zlatan è la speranza per i tifosi con l’artrite. Conte ha dimostrato di essere il migliore. Un bis tv con José? Chissà..." ...

