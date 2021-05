Report, le anticipazioni del 24 maggio: le indagini sul covo di Riina (Di lunedì 24 maggio 2021) Nuovo appuntamento lunedì 24 maggio con le inchieste di Report, in onda alle 21.20 su Rai3 e su RaiPlay secondo le anticipazioni si parlerà di un documento esclusivo che riguarda cosa poteva esserci nel covo di Riina che non fu perquisito immediatamente. Stasera 24 maggio a Report, si partirà con il Reportage “Il vertice delle stragi” di Paolo Mondani e la collaborazione di Roberto Persia. Dopole indagini del 4 gennaio scorso, Report torna sulla trattativa Stato-mafia e sulle stragi del 1992 e del 1993 con testimonianze inedite e documenti esclusivi. Mafia, massoneria deviata, estrema destra e servizi segreti avrebbero contribuito a organizzare e ad alimentare una strategia stragista che puntava alla ... Leggi su ck12 (Di lunedì 24 maggio 2021) Nuovo appuntamento lunedì 24con le inchieste di, in onda alle 21.20 su Rai3 e su RaiPlay secondo lesi parlerà di un documento esclusivo che riguarda cosa poteva esserci neldiche non fu perquisito immediatamente. Stasera 24, si partirà con ilage “Il vertice delle stragi” di Paolo Mondani e la collaborazione di Roberto Persia. Dopoledel 4 gennaio scorso,torna sulla trattativa Stato-mafia e sulle stragi del 1992 e del 1993 con testimonianze inedite e documenti esclusivi. Mafia, massoneria deviata, estrema destra e servizi segreti avrebbero contribuito a organizzare e ad alimentare una strategia stragista che puntava alla ...

Advertising

LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Report' del 17 maggio alle 21.20 su Rai 3: 'Gli autogrill dei segreti') Segui su: La… - Pietro_Otto : RT @noitre32: Questo film del 2002 ha predetto le tecniche di controllo di massa che stanno attuando ora ? Torella - CorriereCitta : Anticipazioni #Report puntata del 17 maggio 2021: cosa vedremo stasera in tv, tutte le inchieste - lakesi86 : RT @RadioRadioWeb: 'È un film che parla di libero arbitrio, di politica. Quanto possiamo lasciare la libertà personale per il sociale? È qu… - Piero42395724 : RT @noitre32: Questo film del 2002 ha predetto le tecniche di controllo di massa che stanno attuando ora ? Torella -