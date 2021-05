Reddito di emergenza | domani pagamento per i senza Iban | e altri 4 mesi di sussidio in arrivo

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 24 maggio 2021) Ildiè la misura nata per aiutare i più in difficoltà a causa del Covid. Prima il governo Conte e adesso il governo Draghi hanno individuato nella misura lo strumento utile a dare manforte a chi non habenefit emergenziali per il Covid, non ha lavoro o non ne ha uno stabile, ha terminato di percepire la Naspi e non ha pensioni, nemmeno quella di cittadinanza, così come non ha ildi cittadinanza. In questi giorni stanno arrivando i primi pagamenti per le tre mensilità previste dal decreto Sostegni uno. E il Consiglio dei Ministri ha licenziato con parere favorevole il nuovo decreto Sostegni, quello ribattezzato “Bis”, che tra le altre cose ha pure altre mensilità didi. Dal Rem soldi ma piuttosto lentamente Con il primo decreto ...