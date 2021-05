Reclutamento | Gavosto | “C’era il rischio di assumere 80 mila precari senza verificarne le competenze”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 24 maggio 2021) "Per garantire l’avvio regolare della scuola e coprire tutte le cattedreildi una maxi-sanatoria, assumendo,le, fino a 80, la maggioranza dei quali priva di abilitazione: con la conseguenza di ipotecare per anni la qualità dell’insegnamento e bloccare per una generazione l’accesso alla scuola dei nuovi laureati. Per questa soluzione spingevano sindacati e Lega, contrario il M5S; la posizione del Pd non è pervenuta". L'articolo .