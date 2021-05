Psg | il presidente Al-Khelaifi | “Mbappé rimarrà al 100% Mercato? Miglioreremo la squadra”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 24 maggio 2021) Ildel Psg, Nasser Al-, nel corso di un’intervista a Canal +, si è soffermato sul futuro di Mbappé. “Dico sempre che Kylian è un giocatore del Paris Saint-Germain. Rimarrà al Psg al. Non preoccupatevi, lasciateci lavorare. È parigino, è francese, ama Parigi. Non ci sono problemi, siamo fiduciosi”. Poi sulla prossima campagna acquisti: “Faremo cose buone per lase ne avremo la possibilità. Dobbiamo migliorarla, abbiamo esigenze in alcune posizioni. Vedremo con Leonardo e anche con l’allenatore, sappiamo cosa vogliamo fare. Non è facile con il Covid ma ci proveremo, non abbiamo difficoltà”. FOTO: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.