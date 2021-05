Prenota le vacanze ma mancano attrezzature per disabili: gestore rifiuta il rimborso (Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Un fatto davvero increscioso è successo alla trentenne Marcello Teano, donna con disabilità motoria che aveva Prenotato la vacanza ad Ischia sfruttando il bonus vacanze, salvo poi scoprire che la struttura non era in possesso di adeguati strumenti per disabili. Il direttore dell’albergo però si è rifiutato di rimborsare la donna che ha provveduto a lanciare una denuncia sui vari social. Denuncia accolta anche dal Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli. In primis quindi è assurdo che nel 2021 le strutture alberghiere di un luogo turistico come Ischia non sia in possesso di tutto l’occorrente per i visitatori con disabilità. Ma ancora peggio è il rifiuto di rimborsare la donna. Queste le parole di Marcella Teano: “Prima ha preso ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Un fatto davvero increscioso è successo alla trentenne Marcello Teano, donna contà motoria che avevato la vacanza ad Ischia sfruttando il bonus, salvo poi scoprire che la struttura non era in possesso di adeguati strumenti per. Il direttore dell’albergo però si èto di rimborsare la donna che ha provveduto a lanciare una denuncia sui vari social. Denuncia accolta anche dal Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli. In primis quindi è assurdo che nel 2021 le strutture alberghiere di un luogo turistico come Ischia non sia in possesso di tutto l’occorrente per i visitatori contà. Ma ancora peggio è il rifiuto di rimborsare la donna. Queste le parole di Marcella Teano: “Prima ha preso ...

