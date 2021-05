(Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comitato Promotore per la realizzazione di undeldi Salerno ha ricevuto dalMetropolita di Salerno-Campagna-Acerno Mons. Andreala “piena e convinta adesione alla collaborazione della Chiesa salernitana circa la possibilità che i saloni del vecchiovengano destinati a sede, per dotare la città di Salerno di un ulteriore luogo identitario che rinvii alla sua storia e alla sua tradizione culturale”. Nei prossimi giorni il Comitato Promotore incontreràper esprimergli il più sentito ringraziamento per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nonché per approfondire i termini del ...

Advertising

anteprima24 : ** Polo Museale nell’edificio storico del #Tribunale: l’Arcivescovo Bellandi sostiene l’iniziativa **… - salernotoday : Polo Museale nell'ex Tribunale di Salerno: l’Arcivescovo Bellandi sostiene il progetto - nadiapastorcich : RT @Giorgio_RossiTs: ??INAUGURAZIONE DELLA SALA INTITOLATA A LELIO LUTTAZZI ?? Il Centro di Gravità Permanente Culturale del polo museale del… - Giorgio_RossiTs : ??INAUGURAZIONE DELLA SALA INTITOLATA A LELIO LUTTAZZI ?? Il Centro di Gravità Permanente Culturale del polo museale… - TIZIANAPOESIA : @Mysterytrains Lascialo perdere Montanari è un rancoroso ce l'ha con tutti da quando lo hanno estromesso dal polo museale fiorentino -

Ultime Notizie dalla rete : Polo Museale

SalernoToday

Con il teatro dell'Aquila, il Conservatorio, l'Università e il nuovoche sorgerà nell'ex complesso Fontevecchia, la struttura si presta bene per essere utilizzata in tutte le stagioni ...... che dobbiamo affrontare a distanza di pochi anni, è di chi ha immaginato di alloggiare un tribunale penale in un maniero del '500 , che sarebbe stato più adeguato per un, più che penale!...Il Comitato Promotore per la realizzazione di un polo museale nell’edificio storico del Tribunale di Salerno ha ricevuto dall’Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno Mons. Andrea Bellandi l ...FERMO - "Poi non ci lamentiamo se i forestieri sono costretti a pernottare e consumare i pasti nella vicina Porto S. Giorgio o lungo i litorali fermani. Tutti gli elementi ubicati sul Girfalco rappres ...