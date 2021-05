P!NK | pubblicato il nuovo album All I Know So Far | Setlist

(Di lunedì 24 maggio 2021)ildell’icona pop internazionale: All ISo Far è stato anticipato dal singolo omonimo ed è già un successo Disponibile dal 21 maggio ilAll ISo Far:, della cantante pop internazionale(RCA Records/Sony Music). Il disco è stato anticipato dal singolo omonimo All ISo Far, che entrerà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 28 maggio. Il singolo All ISo Far è stata prodotta da Greg Kurstin e scritta dainsieme ai cantautori Benj Pasek e Justin Paul, vincitori di Oscar, Grammy, Tony e Golden Globe. Il videoclip ufficiale del brano è stato diretto da Dave Meyers e vede la partecipazione ...

Dal suo debutto nel 2000, ha pubblicato 8 album, 1 album greatest hits e ha venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo. Ha all'attivo 15 singoli entrati nella Top 10 della Billboard Hot ...