Playoff Serie C | Moriero sicuro | “Avellino tra le favorite | ma la sorpresa è dietro l’angolo Il Palermo…”

"Sicuramente Avellino, Padova e Catanzaro sono le favorite. Poi però arriva il Palermo in cui nessuno credeva e dimostra di saper soffrire: rappresenta una grande città e sta andando avanti".Così l'ex tecnico del Catania Francesco Moriero. L'allenatore, intervenuto ai microfoni di "Tuttomercatoweb", si è soffermato sui Playoff di Lega Pro e in particolare sul cammino di Avellino, Padova e Catanzaro. Moriero, a seguito del primo turno della fase nazionale degli spareggi promozioni, ha infine speso parole di elogio per il cammino intrapreso dal Palermo di Giacomo Filippi. "Vincere a Castellammare non era facile. Bisogna cancellare tutto quello che si è fatto in campionato e pensare alla partita che verrà, ricaricare le energie. L'Avellino ha un allenatore esperto che ha ...

