Playoff Serie C, il Palermo targato Filippi batte l’Avellino: ecco cosa servirà ai rosa per superare il turno (Di lunedì 24 maggio 2021) Il Palermo di Filippi ha trovato la quadra.Palermo-Avellino 1-0: Floriano implacabile dagli undici metri, i rosanero la spuntano in una sfida ad alta tensioneIn un match in cui vis agonistica e furore l'hanno fatta da padrone, i rosanero sono riusciti a battere l'Avellino di Piero Braglia grazie ad un calcio di rigore trasformato impeccabilmente da Roberto Floriano. Un successo dalla fondamentale importanza se si considera che i campani - in virtù di un miglior piazzamento in classifica conseguito al termine della regolar season rispetto alla compagine siciliana - passerebbero il turno in caso di ugual risultato nella doppia sfida.Il gol dell'ex esterno offensivo del Bari ha dato speranza e linfa vitale ad un Palermo a tratti non spettacolare ma ... Leggi su mediagol (Di lunedì 24 maggio 2021) Ildiha trovato la quadra.-Avellino 1-0: Floriano implacabile dagli undici metri, inero la spuntano in una sfida ad alta tensioneIn un match in cui vis agonistica e furore l'hanno fatta da padrone, inero sono riusciti are l'Avellino di Piero Braglia grazie ad un calcio di rigore trasformato impeccabilmente da Roberto Floriano. Un successo dalla fondamentale importanza se si considera che i campani - in virtù di un miglior piazzamento in classifica conseguito al termine della regolar season rispetto alla compagine siciliana - passerebbero ilin caso di ugual risultato nella doppia sfida.Il gol dell'ex esterno offensivo del Bari ha dato speranza e linfa vitale ad una tratti non spettacolare ma ...

Advertising

SienaFree : Basket Serie C Silver - Impresa Costone che espugna Carrara e vola ai playoff - WiAnselmo : Playoff #SerieC, il #Palermo targato Filippi batte l'Avellino: ecco cosa servirà ai rosa per superare il turno… - Mediagol : Playoff #SerieC, il #Palermo targato Filippi batte l'Avellino: ecco cosa servirà ai rosa per superare il turno… - SorgentePas002 : SERIE A 23 maggio 2021 FINE campionato CON GIORNATA #38 - Trmtv : Calcio playoff Serie C, FeralpiSalò-Bari 1-0: Tulli firma il successo dei lombardi -