Playoff Nba: Atlanta sbanca New York, Jazz sorpresi da Memphis (Di lunedì 24 maggio 2021) Per i Playoff Nba si sono giocate Atlanta Hawks-New York Knicks e Memphis Grizzlies-Utah Jazz. Scopriamo come è andata. Playoff Nba: cosa è accaduto? Al Madison Square Garden, Trae Young regala ai suoi una preziosissima vittoria contro i favoriti New York Knicks. Epoure in avvio le cose non si erano messe così bene per i padroni di casa, che nel primo quarto si ritrovano sotto di otto lunghezze (24-16) che verranno solo parzialmente colmate prima del’intervallo lungo. Nel terzo periodo gli uomini di Thibodeau passano avanti. Alla fine ci pensa Young a siglare la vittoria per Atlanta. Il risultato più sorprendente arriva da Salt Lake City dive i Memphis Grizzlies passano a sorpresa. I padroni di casa partono con il piede ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 24 maggio 2021) Per iNba si sono giocateHawks-NewKnicks eGrizzlies-Utah. Scopriamo come è andata.Nba: cosa è accaduto? Al Madison Square Garden, Trae Young regala ai suoi una preziosissima vittoria contro i favoriti NewKnicks. Epoure in avvio le cose non si erano messe così bene per i padroni di casa, che nel primo quarto si ritrovano sotto di otto lunghezze (24-16) che verranno solo parzialmente colmate prima del’intervallo lungo. Nel terzo periodo gli uomini di Thibodeau passano avanti. Alla fine ci pensa Young a siglare la vittoria per. Il risultato più sorprendente arriva da Salt Lake City dive iGrizzlies passano a sorpresa. I padroni di casa partono con il piede ...

