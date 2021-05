Playoff NBA 2021 | i risultati della notte 24 maggio | Suns battono Lakers | Hawks passano a New York Memphis | che sorpresa sui Jazz!

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 maggio 2021) Si completa l’inizio deiNBA. Dopo l’antipasto dei play-in, ecco che arriva la fase più attesa, voluta e desiderata di un’intera stagione, che dopo le 72 partite regolari si avvia verso un’estate che vedrà un luglio insolito, con l’assegnazione dell’anello proprio alla vigilia di un viaggio in Giappone. I Phoenixi Los Angelesper 99-90, mantengono il fattore campo e si procurano un vantaggio importante nella serie. LeBron James non morde con 18 punti e 10 rimbalzi, e così il grande protagonista è l’inafferrabile Devin Booker a quota 34, con DeAndre Ayton che scrive 21 e 16 rimbalzi su un tabellino che ha un sapor d’antico, dopo i duelli del tempo che fu tra Kobe Bryant e Steve Nash. I Philaedelphia 76ers riescono a non farsi intimorire dai Washington Wizards, scappando via a metà terzo ...