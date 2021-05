Playoff di Serie B | il Venezia si aggiudica il primo round e vince contro il Cittadella grazie a Di Mariano

(Di lunedì 24 maggio 2021) Al "Tombolato", casa della squadra di Venturato, are è stato ildi Paolo Zanetti che si regala la possibilità giovedì prossimo di avere a disposizione due risultati su 3: in caso di ...

Advertising

Gazzetta_it : Venezia, colpo a Cittadella e ipoteca sulla Serie A #SerieB - WiAnselmo : Playoff #SerieC, #Palermo-#Avellino: le pagelle dei quotidiani - Mediagol : Playoff #SerieC, #Palermo-#Avellino: le pagelle dei quotidiani - infoitsport : LIVE - Brindisi-Virtus Bologna 57-64 (32'), gara-1 Playoff Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA - infoitsport : Playoff G1: la Virtus Bologna espugna il campo del New Basket Brindisi - Serie A Playoff - Semifinali -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie

... Memphis gioca la sua prima partitadopo 4 anni e zittisce i Jazz, imponendosi 112 - 109 in gara - 1 di unain cui i ragazzi terribili di coach Jenkins avrebbero dovuto fare da vittima ...Dopodiché ci si trasferirà a Ferrara considerando che lasi gioca la meglio delle cinque. Tuttavia con la mentalità e l'aggressività evidenziata dal quintetto allenato da un mese e mezzo da ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Venezia, gara-2 della semifinale playoff della Serie A ...Corsa Champions: tutto in 90 minuti più recupero. E' la sintesi delle grandi emozioni vissute fino all'ultimo respiro nella 38° giornata di ...