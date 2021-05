Perché la Turchia vuole entrare nella Difesa comune europea (Di lunedì 24 maggio 2021) La Turchia sta cercando di inserirsi nella Difesa europea. Ankara nei giorni scorsi ha comunicato l’intenzione di aderire ai progetti militari dell’Ue nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune (Pesco). Come spiegato dal giornale tedesco Welt am Sonntag, la richiesta è stata presentata al ministro della Difesa dei Paesi Bassi, che coordinano il progetto per la mobilità bellica su cui sono dirette le mire di Ankara. Il progetto in questione ha l’obiettivo di agevolare la circolazione di personale e mezzi militari dal cuore dell’Europa verso l’Est e di verificare l’adeguatezza delle infrastrutture europee. Elemento quest’ultimo indispensabile per la sicurezza e la Difesa del Vecchio continente e per affrontare possibili minacce esterne, come già segnalato ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 maggio 2021) Lasta cercando di inserirsi. Ankara nei giorni scorsi ha comunicato l’intenzione di aderire ai progetti militari dell’Ue nell’ambito della Politica estera e di sicurezza(Pesco). Come spiegato dal giornale tedesco Welt am Sonntag, la richiesta è stata presentata al ministro delladei Paesi Bassi, che coordinano il progetto per la mobilità bellica su cui sono dirette le mire di Ankara. Il progetto in questione ha l’obiettivo di agevolare la circolazione di personale e mezzi militari dal cuore dell’Europa verso l’Est e di verificare l’adeguatezza delle infrastrutture europee. Elemento quest’ultimo indispensabile per la sicurezza e ladel Vecchio continente e per affrontare possibili minacce esterne, come già segnalato ...

