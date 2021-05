Perché la Bielorussia ha dirottato un volo Ryanair (Di lunedì 24 maggio 2021) Roma, 24 mag – La Bielorussia ha dirottato un aereo Ryanair, proveniente da Atene e diretto a Vilnius, in Lituania. L’ordine di far atterrare a Minsk il volo della compagnia low cost, scortandolo con un caccia MIG-29, è stato dato direttamente dal presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Un episodio obiettivamente clamoroso, d’altronde è piuttosto incredibile che un governo compia un’azione del genere, che ci si immagina attuata da un gruppo terroristico. Perché la Bielorussia ha dirottato un aereo Ryanair Come mai allora la Bielorussia ha compiuto questa mossa sconcertante? Ufficialmente per motivi di sicurezza, ovvero per il sospetto di una bomba a bordo dell’aereo. Nulla di più falso a quanto sembra, Perché come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 24 maggio 2021) Roma, 24 mag – Lahaun aereo, proveniente da Atene e diretto a Vilnius, in Lituania. L’ordine di far atterrare a Minsk ildella compagnia low cost, scortandolo con un caccia MIG-29, è stato dato direttamente dal presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Un episodio obiettivamente clamoroso, d’altronde è piuttosto incredibile che un governo compia un’azione del genere, che ci si immagina attuata da un gruppo terroristico.lahaun aereoCome mai allora laha compiuto questa mossa sconcertante? Ufficialmente per motivi di sicurezza, ovvero per il sospetto di una bomba a bordo dell’aereo. Nulla di più falso a quanto sembra,come ...

cosimoborrello : @emanuelefiano Ancora ti brucia perché sei considerato persona non gradita in Bielorussia. - AlessioPisano : @davcarretta @jacopo_iacoboni Il pilota della #Ryanair non è mica Top Gun, spetta alla diplomazia e politica europe… - gaetano_barbati : Con questo non voglio giustificare Lukashenko ma non perché non voglio ma perché non posso visto che non conosco le… - gaetano_barbati : O in Bielorussia c'è una dittatura o c'è un dissidente perché entrambe le cose è politicamente improbabile. Perché… - 23gr8 : @GuidoCrosetto Ha perfettamente ragione! Chiedo solo di considerare anche il caso, seppur minore, della Bielorussia… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Bielorussia Bielorussia pirata nei cieli d'Europa. Europa tollera dirottamenti di Stato? ...del Kgb (in Bielorussia non ha cambiato nome il Servizio di polizia di Stato) e una coppia che al governo bielorusso dà fastidio. Dà fastidio soprattutto che possano viaggiare liberamente perché sono,...

Borrell: 'Minsk rilasci subito il reporter, l'Ue valuterà misure' Gli Stati Uniti "condannano duramente" il comportamento della Bielorussia e chiedono l'immediato ... "L'Università sta facendo ogni sforzo perché Sofia Sapega venga rilasciata il più presto possibile", ...

