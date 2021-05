Pensiero del giorno – Le mie ave (Di lunedì 24 maggio 2021) Ho domandato ad una zia quasi centenaria il segreto della sua longevità. E non solo. Durante il corso della sua vita, che è durata circa un secolo, è stata immune da malattie, ricoveri in ospedale e gravi decadenze fisiche e mentali. La sua risposta è stata: “Il segreto per vivere a lungo è donare amore, ancora amore e perdonare tutti”. Ricordo che da bambina ero felice quando, insieme alla mia famiglia, andavo a trovarla. Ci accoglieva con l’abituale buonumore, sempre scherzosa e affabile. Anche rigorosa, secondo il suo integro temperamento. Ammiravo lo stile ‘alla francese’ e i suoi modi signorili. Avrei voluto assomigliarle. Al confronto, io mi sentivo sempre rosa da qualche tarlo interiore e fisicamente debole. Lei, che aveva sofferto di molte privazioni, come la maggior parte delle persone in tempo di guerra, si mostrava tranquilla e disponibile. Colma di gioia di vivere. Alla mia ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 24 maggio 2021) Ho domandato ad una zia quasi centenaria il segreto della sua longevità. E non solo. Durante il corso della sua vita, che è durata circa un secolo, è stata immune da malattie, ricoveri in ospedale e gravi decadenze fisiche e mentali. La sua risposta è stata: “Il segreto per vivere a lungo è donare amore, ancora amore e perdonare tutti”. Ricordo che da bambina ero felice quando, insieme alla mia famiglia, andavo a trovarla. Ci accoglieva con l’abituale buonumore, sempre scherzosa e affabile. Anche rigorosa, secondo il suo integro temperamento. Ammiravo lo stile ‘alla francese’ e i suoi modi signorili. Avrei voluto assomigliarle. Al confronto, io mi sentivo sempre rosa da qualche tarlo interiore e fisicamente debole. Lei, che aveva sofferto di molte privazioni, come la maggior parte delle persone in tempo di guerra, si mostrava tranquilla e disponibile. Colma di gioia di vivere. Alla mia ...

Pensiero del giorno - Le mie ave - RomaDailyNews

