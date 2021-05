Panchine Serie A, pronto il valzer: ADL saluta Gattuso, futuro di Simone Inzaghi incerto, Pirlo rimonta? (Di lunedì 24 maggio 2021) Concluso il campionato di Serie A, tiene banco il futuro di molte Panchine. Napoli – e forse Lazio e Juventus – cambia. Allegri pronto a tornare in pista, e poi Zidane… La Serie A si è conclusa con gli ultimi verdetti che qualificano Milan e Juventus alla prossima Champions League, andandosi a aggiungere a Inter e Atalanta. Lazio in Europa League insieme al Napoli, stoppato dal Verona mentre la Roma debutterà nella Conference League. Serie ASerie A, la situazione delle Panchine Salvo colpi di scena, solo Conte, Pioli e Gasperini sono sicuri della conferma sulle rispettive Panchine. La Roma si è mossa in anticipo, riportando José Mourinho in Italia: Fonseca potrebbe comunque rimanere in Serie A, si parla con ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 24 maggio 2021) Concluso il campionato diA, tiene banco ildi molte. Napoli – e forse Lazio e Juventus – cambia. Allegria tornare in pista, e poi Zidane… LaA si è conclusa con gli ultimi verdetti che qualificano Milan e Juventus alla prossima Champions League, andandosi a aggiungere a Inter e Atalanta. Lazio in Europa League insieme al Napoli, stoppato dal Verona mentre la Roma debutterà nella Conference League.A, la situazione delleSalvo colpi di scena, solo Conte, Pioli e Gasperini sono sicuri della conferma sulle rispettive. La Roma si è mossa in anticipo, riportando José Mourinho in Italia: Fonseca potrebbe comunque rimanere inA, si parla con ...

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato panchine: la #Juventus aspetta il sì di #Zidane, il #RealMadrid ha pronto un biennale per #Allegri - vivere_sardegna : Fonseca alla Fiorentina apre il valzer delle panchine della prossima Lega Serie A? - FRANCESCOASROM7 : Ma Che Succede In Serie A Terremoto In Tutte Le Panchine - GMStargazing : Ma che è saltano tutte le panchine di serie a - ilnapolionline : Panchine serie A - Altro che walzer...sarà rivoluzione! - -