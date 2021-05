Palermo-Avellino: la mano tesa e la spallata dell’allenatore, altro gesto antisportivo di mister Braglia (Di lunedì 24 maggio 2021) Non è andata già la sconfitta rimediata a Palermo dall'Avellino. L'1-0 ottenuto dai padroni di casa su calcio di rigore nei minuti finali ha fatto perdere la testa all'allenatore Piero Braglia, protagonista in negativo del finale di partita. Prima immortalato con le mani sul collo del capitano del Palermo, Andrea Accardi, vicino la sua panchina mentre i suoi giocatori provavano a fargli tenere le distanze, poi vicino il tunnel di nuovo contro un altro giocatore rosanero "colpevole" di avergli teso la mano in segno di sportività.caption id="attachment 1068833" align="aligncenter" width="1024" Le mani sul collo di Braglia sul capitano del Palermo Accardi/captionVittima questa volta dell'atteggiamento scomposto dell'allenatore degli irpini è stato ... Leggi su mediagol (Di lunedì 24 maggio 2021) Non è andata già la sconfitta rimediata adall'. L'1-0 ottenuto dai padroni di casa su calcio di rigore nei minuti finali ha fatto perdere la testa all'allenatore Piero, protagonista in negativo del finale di partita. Prima immortalato con le mani sul collo del capitano del, Andrea Accardi, vicino la sua panchina mentre i suoi giocatori provavano a fargli tenere le distanze, poi vicino il tunnel di nuovo contro ungiocatore rosanero "colpevole" di avergli teso lain segno di sportività.caption id="attachment 1068833" align="aligncenter" width="1024" Le mani sul collo disul capitano delAccardi/captionVittima questa volta dell'atteggiamento scomposto dell'allenatore degli irpini è stato ...

