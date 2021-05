Padova, cantano "Bella Ciao" sul sagrato del duomo e il prete li fa smettere. L'Anpi: "Scriviamo al vescovo" (Di lunedì 24 maggio 2021) Nella piazza del centro storico vengono organizzati eventi per fermare spaccio e risse in accordo con il vescovo Cipolla. Scoppia la polemica. Ostellari: "Don Di Donna ha fatto bene, io sto con lui" Leggi su repubblica (Di lunedì 24 maggio 2021) Nella piazza del centro storico vengono organizzati eventi per fermare spaccio e risse in accordo con ilCipolla. Scoppia la polemica. Ostellari: "Don Di Donna ha fatto bene, io sto con lui"

