Padova | cantano Bella Ciao sul sagrato del Duomo e il prete li allonta

(Di lunedì 24 maggio 2021) Stavano cantando “” a, nella piazza davanti alin un concerto organizzato dal Comune. Ma proprio durante l’esibizione, il gruppo Balkan Bazar è stato bloccato da Gianandrea Di Donna, direttore dell'Ufficio diocesano per la liturgia: “Qui no, né rosso né nero”, ha dettonando la band daldella chiesa. Un intervento che ha scatenato i fischi della piazza e la reazione dell'Anpi.Il Comune: “Evitare le polemiche”"Obiettivo di queste iniziative congiunte tra il Comune e la Diocesi è l'animazione positiva di un luogo bellissimo e da valorizzare”, spiega l'assessora Francesca Benciolini: “Quanto all'episodio in oggetto – aggiunge – lo spirito del Comune è quello di cogliere i punti di vista di tutti in maniera costruttiva, escludo che lo spirito fosse ...

'Bella ciao' sul sagrato del Duomo di? 'No, non qui', è tassativo don Gianandrea Di Donna , direttore dell'ufficio diocesano per la Liturgia e membro dell'Equipe per le celebrazioni del vescovo. 'Né rosso né nero, qui', dice ...- E' polemica sul concerto organizzato in piazza Duomo sabato sera: un sacerdote ha bloccato 'Bella ciao ' chiedendo di non suonare pezzi di orientamento politico. Nella stessa piazza, intanto, ...L’episodio nel corso di un concerto organizzato dal Comune. Il sacerdote non voleva canti “politicizzati” davanti alla chiesa. L’Anpi: “Non è un canto ‘rosso’,ma di Resistenza” ...Nella piazza del centro storico vengono organizzati eventi per fermare spaccio e risse in accordo con il vescovo Cipolla. Scoppia la polemica. Ostellari: ...