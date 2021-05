Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 24/05/2021 (Di lunedì 24 maggio 2021) I tuoi rapporti più importanti oggi potrebbero essere sotto l’influenza di energie intense e catartiche, frutto della grande attività planetaria che andrà crescendo nella tua casa delle relazioni fino alla Luna piena di mercoledì in Sagittario. Forse hai delle importanti decisioni da prendere assieme a una persona cara oppure, se cerchi l’amore, il vento potrebbe girare a tuo favore. I tuoi scambi ora saranno molto più intensi, soprattutto a livello mentale ed emotivo. Potresti sentirti completamente stregata dal fascino di qualcuno, oppure essere tu a incantare un’altra persona. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 24 maggio 2021) I tuoi rapporti più importanti oggi potrebbero essere sotto l’influenza di energie intense e catartiche, frutto della grande attività planetaria che andrà crescendo nella tua casa delle relazioni fino alla Luna piena di mercoledì in. Forse hai delle importanti decisioni da prendere assieme a una persona cara oppure, se cerchi l’amore, il vento potrebbe girare a tuo favore. I tuoi scambi ora saranno molto più intensi, soprattutto a livello mentale ed emotivo. Potresti sentirti completamente stregata dal fascino di qualcuno, oppure essere tu a incantare un’altra persona. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

