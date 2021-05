Oroscopo Cancro del giorno: previsioni del giorno 24/05/2021 (Di lunedì 24 maggio 2021) Probabilmente oggi ti farà particolarmente bene prenderti un momento per te stessa, perché il Sole, Mercurio e Venere si trovano tutti nell’area più riservata della tua carta astrale e insieme ti aiuteranno a riposare e a recuperare le energie. Potrebbe risultarti difficile esprimere a parole i tuoi sentimenti e preferirai tacere. Forse agli altri sembrerà che tu voglia mantenere le distanze, ma stai solo recuperando te stessa e preparandoti per quello che potrebbe rivelarsi un periodo particolarmente impegnativo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 24 maggio 2021) Probabilmente oggi ti farà particolarmente bene prenderti un momento per te stessa, perché il Sole, Mercurio e Venere si trovano tutti nell’area più riservata della tua carta astrale e insieme ti aiuteranno a riposare e a recuperare le energie. Potrebbe risultarti difficile esprimere a parole i tuoi sentimenti e preferirai tacere. Forse agli altri sembrerà che tu voglia mantenere le distanze, ma stai solo recuperando te stessa e preparandoti per quello che potrebbe rivelarsi un periodo particolarmente impegnativo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

