Obbligati a semplificare | il governo della svolta alla prova del 9 Sinistra e sindacati sulle barricate

(Di lunedì 24 maggio 2021) ...anche sul decreti Sostegni apto in Cdm giovedì ma ancora non pubblicato in Gazzetta. Anche qui ... Più largo e semplice il Superbonus Nella bozza del Semplificazioni a disposizione di Tiscali.it ci ...

Advertising

sandmandreamer : @sole24ore Partita IVA obbligati rivolgersi al comercialista x c. €700-1.100 all'anno!!!!! Perchè sia così complica… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligati semplificare

Tiscali Notizie

Come quella della Cgil perchè "non vuole dire deregolamentazione selvaggia". Il nodo più difficile da scogliere riguarda gli appalti. Si preannuncia una proroga fino al 2026 delle ...Attualmente, siamo in un'epoca afflitta da una pandemia mondiale e questo ci haa ... Un appuntamento settimanale fisso per tutti coloro che cercano soluzioni o che voglianoe ...Intervista al presidente dell’Anticorruzione: "Servono più controlli sui subappalti. Da ipocriti accettare che la criminalità si ...A marzo la Nuova Zelanda aveva acquistato dosi di vaccino Pfizer per tutta la popolazione, spiegando che la decisione era basata sulla "dimostrata ...