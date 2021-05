Nuove competenze, orientamento e flessibilità: la ricetta per i giovani nella ripresa post-Covid (Di lunedì 24 maggio 2021) All’indomani dell’approvazione del decreto sostegni bis, che fra 40 miliardi di aiuti prevede anche diverse misure destinate ai giovani (le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, ma anche l’istituzione delle cosiddette “Scuole dei mestieri”), torna a porsi il tema di come favorire il reinserimento di ragazzi e ragazze nel mondo del lavoro ora che la ripresa post-Covid comincia a intravedersi. La pandemia ha impattato sui tassi occupazionali delle giovani generazioni molto più che su quelli di altre categorie: a fine dicembre 2020, la disoccupazione giovanile è tornata a sfiorare il 30 per cento, in aumento di 1,3 punti rispetto allo stesso mese del 2019. Peggio dell’Italia, soltanto Spagna e Grecia. In realtà, a ben guardare, il Covid-19 non ha fatto che ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 maggio 2021) All’indomani dell’approvazione del decreto sostegni bis, che fra 40 miliardi di aiuti prevede anche diverse misure destinate ai(le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, ma anche l’istituzione delle cosiddette “Scuole dei mestieri”), torna a porsi il tema di come favorire il reinserimento di ragazzi e ragazze nel mondo del lavoro ora che lacomincia a intravedersi. La pandemia ha impattato sui tassi occupazionali dellegenerazioni molto più che su quelli di altre categorie: a fine dicembre 2020, la disoccupazionele è tornata a sfiorare il 30 per cento, in aumento di 1,3 punti rispetto allo stesso mese del 2019. Peggio dell’Italia, soltanto Spagna e Grecia. In realtà, a ben guardare, il-19 non ha fatto che ...

