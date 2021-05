Nuoto | l’Italia più completa di sempre agli Europei 2021 di Budapest | ma a Tokyo sarà un’altra musica

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di bilanci, tempo d’analisi. La Duna Arena di(Ungheria) ha chiuso i battenti edelha risposto presente negli: 5 ori, 9 argenti e 13 bronzi nella pratica tra le corsie, con il primato nella classifica per Nazioni, 52 presenze in finale, 1 record del mondo/europeo, 11 primati italiani e 31 primati personali. Le acque magiare hanno messo in mostra una Nazionale da record, capace di sbriciolare il record di mede ottenuto a Glasgow (22) tre anni fa e di vincerne ben 27 in questa rassegna continentale del. Va altresì considerato che dei 27 podi citati, ben 23 arrivino da specialità olimpiche e questo chiaramente alimenta speranze e ambizioni per la manifestazione a Cinque Cerchi di. In che modo ...