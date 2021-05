Nuoto | Europei 2021 IL PAGELLONE | Pilato e Quadarella da 10! Quanto ci mancherà Federica Pellegrini quando deciderà di smettere

(Di lunedì 24 maggio 2021) COSTANZA COCCONCELLI 5.5: In calo rispetto a Riccione, oppure in crescita in vista del Sette Colli. Non lascia il segno come avrebbe voluto in un Europeo che l’ha visto tante volte in vasca ma siamo solo all’inizio del suo percorso.8.5: Era uscita da Glasgow senza medaglie nel 2018, esce dalla “sua” Duna Arena con il bottino di podi, in termini numerici, più alto della sua carriera in un Europeo: ben cinque. La marcia di avvicinamento a Tokyo procede spedita e non ingannino i tempi apparentemente alti sui 200. Il puzzle sarà composto al momento giusto, poi se le altre andranno più forte pazienza. Negli occhi, comunque vada a Tokyo, resterà la rimonta della 4×100 mista: lì c’è tuttacismetterà! CHIARA ...

