"Non passa lo straniero". Lo spirito del 24 maggio e l'eredità degli eroi del Piave (Di lunedì 24 maggio 2021) Ripubblichiamo questo articolo di Valerio Benedetti in occasione del 24 maggioRoma, 24 mag – Un fiume e una trincea nel destino, la vittoria e l'oblio come destinazione. Si potrebbe riassumere così la storia di quei soldati italiani, tra fanti, marinai, aviatori e artiglieri che, da quel fatale 24 maggio 1915, hanno combattuto per quattro lunghi anni una delle più terribili guerre dell'era moderna. Con milioni di mobilitati e 600mila caduti, è stato altissimo il prezzo pagato da un'intera generazione per difendere i confini della nazione e permettere a Trento e Trieste di riabbracciare la madre patria. Un tributo di sangue che però, a più di un secolo di distanza da quegli eventi, non viene più omaggiato come meriterebbe. Il globalismo senza confiniGià, perché il destino degli eroi che, dal 24 maggio ...

