"Non ha funzionato la ganascia frenante". Così la funivia è precipitata (Di lunedì 24 maggio 2021) Il comandante dei vigili del fuoco ricostruisce la dinamica dell'incidente: "La cabina è tornata indietro, ha acquistato velocità, è uscita dall'appoggio ed è caduta al suolo" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 24 maggio 2021) Il comandante dei vigili del fuoco ricostruisce la dinamica dell'incidente: "La cabina è tornata indietro, ha acquistato velocità, è uscita dall'appoggio ed è caduta al suolo"

Advertising

Libero_official : La ricostruzione dell'incidente della #funivia #Stresa #Mottarone. 'Rottura del cavo traente, non ha funzionato il… - 24Mattino : Valeria Ghezzi, Presidente dell'associazione esercenti impianti di risalita: 'Il perchè il freno non è scattato, no… - LucaSucci : @valy_s Non è il primo cavo traente che si trancia, l’anomalia sta nella non attivazione della frenatura d’emergenz… - Giuly_tomlinson : Comunque non ha funzionato il dentifricio - FLampunio : RT @valy_s: Sindaco #Stresa “La funivia era sicura e c’erano stati lavori recenti. Chiusa col LD e aveva ripreso le attività negli ultimi W… -

Ultime Notizie dalla rete : Non funzionato Femministe vittimistiche. Biancaneve? Faccia la p......a". Le "stoccate" di Natalia Aspesi Tutta colpa del Metoo ? "La parola colpa non fa parte del mio linguaggio. Per me nessuno è mai colpevole, parlerei più di responsabilità. Il Metoo è stato un movimento americano. Ha funzionato in ...

"Non ha funzionato la ganascia frenante". Così la funivia è precipitata Lo ha fatto il comandante dei vigili del fuoco di Verbania che ai microfoni di Non è l'arena - programma condotto da Massimo Giletti in onda su La7 - ha ricapitolato quanto avvenuto in quella che è ...

Cavo, cabina, sistema di sicurezza Perché non ha funzionato nulla? QUOTIDIANO NAZIONALE Il lavoro è centrale (non solo a parole) Si attende il commissario per l’Anpal che deve trovare un posto a chi non l’ha. Ma finora i soldi stanziati non sono serviti nemmeno ad avere un portale efficiente di ricerca ...

"Non ha funzionato la ganascia frenante". Così la funivia è precipitata Il comandante dei vigili del fuoco ricostruisce la dinamica dell'incidente: "La cabina è tornata indietro, ha acquistato velocità, è uscita dall'appoggio ed è caduta al suolo" ...

Tutta colpa del Metoo ? "La parola colpafa parte del mio linguaggio. Per me nessuno è mai colpevole, parlerei più di responsabilità. Il Metoo è stato un movimento americano. Hain ...Lo ha fatto il comandante dei vigili del fuoco di Verbania che ai microfoni diè l'arena - programma condotto da Massimo Giletti in onda su La7 - ha ricapitolato quanto avvenuto in quella che è ...Si attende il commissario per l’Anpal che deve trovare un posto a chi non l’ha. Ma finora i soldi stanziati non sono serviti nemmeno ad avere un portale efficiente di ricerca ...Il comandante dei vigili del fuoco ricostruisce la dinamica dell'incidente: "La cabina è tornata indietro, ha acquistato velocità, è uscita dall'appoggio ed è caduta al suolo" ...