Nel piano vaccini arriva il turno dei giovani: dove partono le prenotazioni per gli over 18, quando toccherà agli over 12 (Di lunedì 24 maggio 2021) Manca poco, pochissimo all’avvio della campagna vaccinale anti-Covid per immunizzare anche i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Si attende l’approvazione di Ema all’uso di Pfizer anche per questa fascia di età: l’ok dovrebbe arrivare il 28 maggio. Tecnicamente, dunque, dall’indomani si potrà cominciare con le somministrazioni dei vaccini ai ragazzi ma le regioni dovranno fare i conti con le altre categorie, con gli over 60 e con chi ha altre patologie. Prima andranno messi in sicurezza loro. Su una cosa, però, il governo sembra non avere dubbi: vaccinare tutti i giovani entro settembre così da far ripartire la scuola in sicurezza, senza più intoppi. Vaccinazioni nelle scuole? Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, come scrive la Repubblica, propone di dare il ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 maggio 2021) Manca poco, pochissimo all’avvio della campagna vaccinale anti-Covid per immunizzare anche i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Si attende l’approvazione di Ema all’uso di Pfizer anche per questa fascia di età: l’ok dovrebbere il 28 maggio. Tecnicamente, dunque, dall’indomani si potrà cominciare con le somministrazioni deiai ragazzi ma le regioni dovranno fare i conti con le altre categorie, con gli60 e con chi ha altre patologie. Prima andranno messi in sicurezza loro. Su una cosa, però, il gno sembra non avere dubbi: vaccinare tutti ientro settembre così da far ripartire la scuola in sicurezza, senza più intoppi. Vaccinazioni nelle scuole? Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, come scrive la Repubblica, propone di dare il ...

