Napoli-Verona 1-1, pagelle / Almeno ci siamo liberati del sopravvalutato Gattuso (Di lunedì 24 maggio 2021) Le pagelle di Napoli-Verona 1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. In questo cupo e grottesco epilogo del Napule gattusiano, Ilaria, il giovane Meret è uno dei pochi a salvare la faccia. Per dirla con enfasi destrorsa ha avuto coraggio (nelle uscite) e dignità. E ha smanacciato invano il tiraccio di Faraoni – 6 Non c’è nulla da dire a questo ragazzo: ieri era sicuramente il più in partita. Non a caso, quando lo hanno inquadrato alla fine del primo tempo, mentre la squadra andava negli spogliatoi, aveva dipinta in faccia la delusione e lo sconforto. Forse anche l’imbarazzo per i suoi compagni. Gli era chiarissimo lo stato d’animo della squadra, avendolo già vissuto tante volte. La paura dei compagni era palpabile. Meret è l’unico che ha mostrato coraggio – 6,5 DI LORENZO. L’Appuntato frana su tutta la linea. Sbaglia ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 maggio 2021) Ledi1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. In questo cupo e grottesco epilogo del Napule gattusiano, Ilaria, il giovane Meret è uno dei pochi a salvare la faccia. Per dirla con enfasi destrorsa ha avuto coraggio (nelle uscite) e dignità. E ha smanacciato invano il tiraccio di Faraoni – 6 Non c’è nulla da dire a questo ragazzo: ieri era sicuramente il più in partita. Non a caso, quando lo hanno inquadrato alla fine del primo tempo, mentre la squadra andava negli spogliatoi, aveva dipinta in faccia la delusione e lo sconforto. Forse anche l’imbarazzo per i suoi compagni. Gli era chiarissimo lo stato d’animo della squadra, avendolo già vissuto tante volte. La paura dei compagni era palpabile. Meret è l’unico che ha mostrato coraggio – 6,5 DI LORENZO. L’Appuntato frana su tutta la linea. Sbaglia ...

