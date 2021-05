Napoli, si pensa al post Gattuso: il nome in pole per la panchina azzurra (Di lunedì 24 maggio 2021) Con l’esclusione dalla prossima Champions termina l’avventura di Gattuso con il Napoli. Ecco il primo indiziato per sostituirlo Termina con l’esclusione dalla prossima Champions League l’avventura di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli, fatale il pareggio interno per 1-1 contro il Verona che ha portato la squadra partenopea a chiudere in quinta posizione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il primo nome sulla lista del presidente Aurelio De Laurentiis è quello di Luciano Spalletti. Il numero uno del Napoli si prenderà qualche giorno per sbollire la rabbia dell’esclusione e poi andrà avanti verso la firma con Spalletti. In chiave uscite restano forti i nomi di Koulibaly e Fabian Ruiz. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 maggio 2021) Con l’esclusione dalla prossima Champions termina l’avventura dicon il. Ecco il primo indiziato per sostituirlo Termina con l’esclusione dalla prossima Champions League l’avventura di Rinosulladel, fatale il pareggio interno per 1-1 contro il Verona che ha portato la squadra partenopea a chiudere in quinta posizione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il primosulla lista del presidente Aurelio De Laurentiis è quello di Luciano Spalletti. Il numero uno delsi prenderà qualche giorno per sbollire la rabbia dell’esclusione e poi andrà avanti verso la firma con Spalletti. In chiave uscite restano forti i nomi di Koulibaly e Fabian Ruiz. L'articolo proviene da Calcio News 24.

