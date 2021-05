Napoli | si fingono netturbini per rapinare alle prime luci dell’alba

(Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl loro “turno” di lavoro iniziava molto presto, con le. Indossavano la tuta da lavoro, quella della nettezza urbana comunale, e insieme raggiungevano il centro dia bordo di uno scooter. Come strumenti di lavoro, però, avevano una piccola pistola a salve senza tappo rosso. E’ così che di primo mattino rapinavano le persone che si recavano a lavoro. Tate le segnalazioni e denunce di rapine commesse dai due: i carabinieri del Comando Provinciale dihanno così raccolto tutte le informazioni necessarie e pianificato servizi di osservazione e pedinamento. Dislocati per ore in più punti del centro città, in auto e a piedi, nella “Pignasecca”, nel “Cavone” e nei Quartieri Spagnoli, i militari della Compagnia Centro hanno individuato due persone ...

Napoli. Il loro "turno" di lavoro iniziava molto presto, con le prime luci dell'alba. Indossavano la tuta da lavoro, quella della nettezza urbana comunale, e insieme raggiungevano il centro di Napoli a bordo ...