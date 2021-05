Napoli | Aurelio De Laurentiis ufficializza l’addio di Gattuso

Leggi su ck12

(Di lunedì 24 maggio 2021) Il Presidente delDe, non ha perso tempo: con un tweet hatodialla panchina azzurra (Getty Images)Ieri il campionato di Serie A ha emesso il suo ultimo verdetto: a uscire sconfitto dal triello per l’accesso alla prossima edizione di Champions League è ilche di conseguenza deve accontentarsi della qualificazione in Europa League. Il, infatti, non è andato oltre l’1-1, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, contro un Verona che dopo aver raggiunto la matematica salvezza ha tirato i remi in barca ma che contro gli azzurri ha giocato, per citare il Presidente del Torino, Urbano Cairo, con il “sangue agli occhi” mentre il Milan ha superato “di rigore”, doppio penalty di Kessie, ...