Mosua Balde | il migrante sprangato a Ventimiglia si è impiccato

Mosua Balde, 23 anni, originario della Guinea, si è tolto la vita impiccandosi con le lenzuola della sua stanza. Lo avevano aggredito il 9 maggio a Ventimiglia, forse dopo aver cercato di prendere qualcosa in un supermercato e preso a bastonate. Il giovane di 23 anni originario della Guinea si è tolto nel Cpr di corso Brunelleschi a Torino. Si trovava in isolamento, hanno spiegato i responsabili del centro, per motivi sanitari a tutela della salute degli altri ospiti. Lui, invece, si è impiccato usando le lenzuola in dotazione nella sua camera. La polizia di Imperia ci aveva messo meno di 24 ore a individuare le tre persone che avevano aggredito e picchiato a bastonate l'immigrato di origini africane in via Ruffini, nel pieno centro di Ventimiglia, proprio dietro al municipio e alla caserma della ...

