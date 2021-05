Mosca soffoca nel caldo record di maggio | Russia sotto grandine record

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mosca soffoca

Meteo Giornale

Gli arresti casa per casa, soprattutto a, rappresentano una novità per certi versi tecnologica. Infatti, il sistema di riconoscimento facciale attivo in città, esteso a varie funzioni durante ...(AsiaNews) - 'Krasnojarsk è la città più inquinata al mondo, ha - ha - ha': avrebbe riso, forse per ironia, forse per imbarazzo, l'accademico Valentin Parmon durante una riunione di quattro ore ...Mosca veduta estiva con il fiume Moscova. Mosca, gli scorsi giorni è stata prossima al record della seconda decade di ...Il tribunale Tverskoy di Mosca ieri ha condannato in primo grado il 38enne Yevgheni Yesenov a quattro anni di reclusione accusandolo di aver attaccato un poliziotto durante una manifestazione ...