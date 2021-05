Morta il giorno del suo compleanno col marito sulla funivia sul lago Maggiore

(Di lunedì 24 maggio 2021) Roberta Pistolato aveva scritto un sms alla sorella domenica intorno alle 11: 'Stiamo salendo in'. Poi non aveva più risposto alle ...

Roberta Pistolato aveva scritto un sms alla sorella domenica intorno alle 11: 'Stiamo salendo in funivia'. Poi non aveva più risposto alle ...La cabina della funivia, precipitata per trecento metri a causa della rottura di un cavo. Inchiesta per omicidio colposo plurimo. La tragedia della funivia Stresa - Mottarone ha causato ieri 14 morti. ...Roberta Pistolato aveva scritto un sms alla sorella domenica intorno alle 11: "Stiamo salendo in funivia". Poi non aveva più risposto alle telefonate ...Il giudice condanna manovratore, trasportatore, Cofiloc e Benetton Rugby. Incolpevole il custode, morto a 59 anni nel 2013 ...