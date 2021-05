Morrison | Federico Zampaglione | “La musica è il diario della mia vita”

(Di lunedì 24 maggio 2021) La video intervista a, regista di, e agli attori Lorenzo Zurzolo, Carlotta Antonelli, Giovanni Calcagno e Giglia Marra. Il Tevere, i locali dentro i barconi, uno di questi è: club in cui si esibiscono Lodo (Lorenzo Zurzolo) e i suoi amici. Le prime serate, la paura di presentare i propri pezzi al pubblico. Poi un incontro fortunato, quello con Libero (Giovanni Calcagno), rockstar in fase discendente che rivede nel ragazzo l'energia e la voglia di fare degli inizi., dal 20 maggio in sala, distribuito da Vision Distribution, è un film sull'amore per lae la creatività, che va e viene, capricciosa e imprevedibile. A quasi dieci anni di distanza da Tulpa - Perdizioni Mortali,

Nel caso di 'Morrison' c'è la presenza del regista ed autore, Federico Zampaglione. E non solo lui, presente anche parte del cast: Giglia Marra protagonista. Presente anche il produttore Ferrero. Federico Zampaglione, cantautore, regista, sceneggiatore e frontman dei Tiromancino sarà presente per la presentazione del suo film "Morrison" presso il Multiplex Augustus di Velletri.