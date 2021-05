Milano | droga | 12 arresti vicino al ' boschetto dello spaccio' di Rogoredo

(Di lunedì 24 maggio 2021) commenta Blitz antidegli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia: eseguite 12 misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di undici marocchini di età ...

Sono indiziati di gestire lo spaccio dinell'area ferroviaria diRogoredo, nei pressi di quello che era definito il 'Boschetto dello spaccio' del capoluogo lombardo.Spaccio dinella stazione diRogoredo, arrestate 12 personeIl controllo di un’auto guidata da un cittadino marocchino che viaggiava con oltre un chilo di droga, tra cocaina e hashish, ha fatto emergere un caso sul quale sta facendo pien ...E' in corso a Milano un'operazione condotta dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia finalizzata all'esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti ...