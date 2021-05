Milan, nello spogliatoio rossonero suona già la musica della Champions League (VIDEO) (Di lunedì 24 maggio 2021) In casa Milan c‘è già voglia di Champions League. Almeno a giudicare dal VIDEO postato dal portoghese Diogo Dalot sulle sue storie di Instagram, con i giocatori rossoneri in finale e l’inno della massima competizione europea in sottofondo. Il siparietto è avvenuto in spogliatoio, nell’immediato post partita di Bergamo, dove la squadra di Pioli ha conquistato l’accesso alla prossima Champions battendo 2-0 l’Atalanta. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 maggio 2021) In casac‘è già voglia di. Almeno a giudicare dalpostato dal portoghese Diogo Dalot sulle sue storie di Instagram, con i giocatori rossoneri in finale e l’innomassima competizione europea in sottofondo. Il siparietto è avvenuto in, nell’immediato post partita di Bergamo, dove la squadra di Pioli ha conquistato l’accesso alla prossimabattendo 2-0 l’Atalanta. SportFace.

