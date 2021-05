Mihajlovic furioso arriva alle parolacce | il retroscena

Advertising

E' arrabbiato, e più passano i minuti e piùsente la rabbia montare . Non voleva chiudere la sua stagione in rossoblù con una sconfitta così. Aveva provato a caricare i suoi, ma non è ...Gran duello Zaccagni - Tomyasu Il Bologna si sveglia, reagisce, comincia a giocare e a provare a imporre la sua maggiore cifra tecnica,però è, è rimasto all'episodio che lo ...Mihajlovic provoca, dice che se guarda la partita contro la Juventus « abbiamo fatto un miracolo a salvarci ». Una delusione che oggi non discuterà con Saputo. « Sono a Roma », dice Sinisa. Ma il temp ...Bologna Juve Mihajlovic non digerisce la sconfitta interna contro i bianconeri e l'epilogo di campionato diventa amaro: lo sfogo del serbo.